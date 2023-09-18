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Россияне за сутки атаковали 11 областей Украины: 6 человек погибли, 11 ранены

18 сентября, 2023 понедельник
10:47
Война с Россией

За сутки воскресенья, 17 сентября, российские оккупационные войска нанесли удары по одиннадцати областям Украины, в результате чего 6 человек погибли, по меньшей мере 11 получили ранения

Ситуация в регионах на 09:00 поступила от областных государственных администраций.

Хмельнитчина: сегодня утром во время воздушной тревоги были слышны взрывы, работали силы ПВО. В результате сбития ракет произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия. Пожар ликвидирован. Кроме того, обломками поврежден железнодорожный путь. Начаты восстановительные работы. По предварительным данным – без пострадавших.

Черниговщина: за сутки враг совершил 6 обстрелов регионов, стрелял по Новгород-Северскому району из минометов, артиллерии, 2 раза применил БПЛА. Пострадавших нет. Данные о последствиях уточняются.

Сумщина: ночью россияне совершили обстрел из артиллерии Краснопольской общины. Вчера в течение дня россияне 34 раза обстреляли пограничники. В Великописаревской общине зафиксирован артиллерийский обстрел, в результате чего погиб один житель, еще один - ранен, его госпитализировали в медучреждение.

Кроме того, артобстрел испытала и Ворожбянская община. При обстреле ранения получил местный житель. Также повреждены 4 частных жилых дома, два магазина, газопровод бытового уличного газоснабжения, ЛЭП, зерносушка и элеватор на территории агропредприятия.

Днепропетровщина : этой ночью агрессор продолжил атаковать Никопольщину, обстрелял район 4 раза. Из тяжелой артиллерии бил по Никополю, Мировскому и Марганецкому общинам. В результате атаки повреждено коммунальное предприятие, одно хозяйственное сооружение уничтожено, 6 – изуродованы. Побиты и 5 частных домов, солнечные панели. Обошлось без человеческих жертв. Кроме того, под утро над областью сбили 2 крылатых ракеты.

В течение дня вчера Никопольщину атаковали четырежды. На районный центр и Марганецкую общину российские захватчики направили три дрона-камикадзе. По Мировской общине били из тяжелой артиллерии.

Запорожская область: за минувшие сутки враг нанес 90 ударов по 21 населенному пункту области. Артиллерийские обстрелы пришлись по территории Железнодорожного, Работиного, Новоандреевки, Ольговского, Малой Токмачки, Темировки, Полтавки, Каменского, Плавней, Лобкового и других городов и сел на линии огня. В результате артудара по Малой Токмачке ранен 31-летний мужчина, его доставили в больницу. Также в ОВ поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и имущества граждан.

Харьковщина: вчера враг обстрелял село Петропавлика Купянского района, в результате чего поврежден грузовой кран ГСЧС.
Также в результате обстрела села Подолы Купянского района поврежден дом. Там обошлось без пострадавших. В результате обстрела Купянска повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки, произошел пожар. Рашисты также обстреляли город Волчанск Чугуевского района, повреждены дом и хозяйственное сооружение.

Луганщина : за сутки противник совершил 145 обстрелов региона. Авиационный удар понес село Надежда на Сватовщине. Артиллерия врага была направлена преимущественно на Белогоровку и Невское.

Донетчина : по населенным пунктам области россияне совершили 11 обстрелов: авиаудары "КАБ-250", РСЗО "Смерч", "Град", артиллерия.
Под огнем рашистов оказались 8 населенных пунктов: Авдеевка, Курахово, пгт Курдюмовка, Очеретино, села Комар, Новоукраинка, Ласточкино и Дилиевка. В результате атаки повреждены 18 частных жилых домов, ЛЭП, 2 хозяйственные постройки, гражданский автомобиль, один человек погиб, четверо - ранены.

Николаевщина : ночью атаки "шахедов" испытала Снигиревская община. Обломки сбитого дрона повлекли за собой пожар двухэтажного заброшенного здания, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной повреждены расположенные рядом здания. Пострадавших нет.
Вчера днем в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета, выпущенная враждебным Су-35 из акватории Черного моря. Вчера также враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет

Одесщина : сегодня ночью враг атаковал Одесчину ударными БПЛА Shahed-136/131. Всего зафиксировано 24 дрона в направлении Николаевской и Одесской областей, 18 из них уничтожены ПВО.

Херсонщина : в результате атаки по Херсону погиб 72-летний мужчина, еще один получил травмы, ему оказана помощь на месте.
В Кизомысе Белозерской общины было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

За сутки по области противник совершил 92 обстрела, из них 5 – по Херсону. Вчера днем оккупанты обстреляли Садовое. Травму спины в результате обстрела получил правоохранитель, в больнице ему оказали необходимую помощь. Также оккупанты приготовили по Томиной Балке Белозерской общины. Под огонь во своем дворе попал мужчина 1954 года рождения. Полученные травмы оказались слишком тяжелыми, и ему констатировали смерть. Под огнем была и Ольга Бериславского района. Пострадала 63-летняя женщина, она госпитализирована. Кроме того, в селе Максима Бериславского района тракторист в поле наехал на российскую мину. Из-за многочисленных травм дорогой в больницу мужчина скончался. Также в состоянии средней тяжести госпитализирован 26-летний мужчина.

  • Ночью и утром понедельника, 18 сентября, российские самолеты совершили пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Взрывы звучали в Хмельницкой области – работала противовоздушная оборона. Там обломки российских ракет упали на железнодорожный путь, пострадавших нет.
Украина
Россия
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Сумщина
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