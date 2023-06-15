Россияне за сутки атаковали 10 украинских регионов: погибли 3 человека, 7 ранены

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за последние сутки на территории Новгород-Северского района, было зафиксировано 6 обстрелов из минометов и артиллерии. Один из обстрелов вызвал гибель женщины, также повреждены два дома.

Сумщина: в течение ночи и утра российские войска совершили 4 обстрела, в результате чего произошло 13 взрывов. Обстрелы наблюдались в 4 территориальных общинах: Новослободской Конотопского района, Юнаковской, Белопольской и Николаевской территориальной общине Сумского района.

Вчера за день также было зафиксировано 19 обстрелов пограничных общин. Всего было зафиксировано 122 взрыва. Белопольская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская, Путивльская и Великописаревская общины подверглись атаке. В результате обстрелов в Эсманском обществе были повреждены водонапорная башня на территории агропредприятия, складское помещение и линия электропередач.

В Середино-Будской общине повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, 7 частных домов, нежилое помещение, 4 частных автомобиля и магазин. Также один человек получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Запорожская: за последние сутки российские кафиры совершили атаку на Запорожскую область, нанося 80 ударов по 17 населенным пунктам. Эти атаки включали 1 ракетный и 1 авиационный удар и 1 атаку БПЛА. Дополнительно было зафиксировано 6 обстрелов из ракетно-артиллерийских комплексов по Ольговскому, Красному, Каменскому, а также 71 обстрелов из артиллерии по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоандреевке, Малым Щербакам и другим прифронтовым селам. В результате атаки частично разрушены 23 гражданских здания. Также погибла 58-летняя женщина.

Днепропетровщина: сегодня ночью вражеские силы снова совершили ракетную атаку на город Кривой Рог, направляя ракеты на два промышленных предприятия. В результате атаки один мужчина, 38 лет, получил ранения и был госпитализирован в среднетяжелое состояние.

"На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже укротили. Есть существенные разрушения производственных сооружений. Избиты газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус", - говорится в сообщении.

Одну из ракет удалось сбить системе ПВО, однако обломки повлекли за собой повреждение автомобиля.

Харьковщина: минувшей ночью россияне совершили новую атаку на город Харьков, используя дроны-камикадзе типа Shahed. Силы ПВО сбили два дрона, которые приближались к областному центру.

На Слобожанском направлении противник в течение последних суток совершал авиаудары на населенные пункты Веселое, Старица и Бударки. Также он совершил минометные и артиллерийские обстрелы по Одноробовке, Ивашкам, Гоптовке, Высокой Яруге, Малым Проходам, Старице, Красному, Гатищу, Волчанске, Ольховатке и Землянках.

противник в течение последних суток совершал авиаудары на населенные пункты Веселое, Старица и Бударки. Также он совершил минометные и артиллерийские обстрелы по Одноробовке, Ивашкам, Гоптовке, Высокой Яруге, Малым Проходам, Старице, Красному, Гатищу, Волчанске, Ольховатке и Землянках. На Купянском направлении противник нанес авиаудар в районе Кисловки. Также были зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы по Новомлынску, Двухлетнему, Западному, Берестовому Лиману Первому и Масютовке.

В селе Каменка Изюмского района произошел взрыв во дворе, где гражданский мужчина 57 лет получил ранение средней тяжести. Он был госпитализирован для оказания необходимой медицинской помощи.

Луганщина: под российским огнем этой поры оказались Новоселовское, Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 98 обстрелов, выпустив 467 снарядов.

Донетчина: за последние сутки российские войска обстреляли 16 населенных пунктов на территории Донбасса, в частности Константиновку, Краматорск, пгт Ясногорка, с. Леонидовка, Авдеевка, пгт Желанне, с. Времивка, с. Максимовка, с. Марково, Красногоровка, с. Новоукраинка, с. Шахтерское, с. Переездное, пгт Нелиповка и с. Васюковка.

В результате обстрелов повреждены 89 жилых домов, линии электропередач, газопровод, 3 служебных автомобиля, помещения управления полиции, хозяйственное сооружение, предприятие ЧАО "ЭМСС", завод, 2 гражданских автомобиля, церковь и здание аграрного фонда "Нива".

Николаевщина: россияне обстреляли Очаков вражеской артиллерией. В результате были повреждены жилые дома, один многоэтажный жилой дом и хозяйственные постройки. Никто не пострадал.

Одесщина: ночью российские кафиры атаковали Одесщину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 13 БПЛА.

Херсонщина: за последние сутки по Херсонщине противник совершил 40 обстрелов, выпустив 192 снаряда. Из них 3 артиллерийских обстрела (11 снарядов) были направлены на Херсон. Также россияне обстреляли районы 25 других населённых пунктов области.

Вчера оккупанты в очередной раз обстреляли спасателей, которые помогают людям выбираться из затопленных территорий. В Херсоне была атакована лодка с волонтерами. Одна из волонтерок получила травму ноги, а иностранный спасатель получил обломочное ранение живота и был госпитализирован. В общем, в результате российской агрессии за последние сутки пострадали два человека.