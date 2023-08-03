Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в 09.00 в областных военных администрациях.

Киевщина: в области три часа продолжалась ночная тревога. По предварительным данным, пострадавших, попаданий и падений обломков нет. Опергруппы продолжают работу по выявлению возможных повреждений.

Черниговщина: за сутки Россия совершила 6 обстрелов из минометов и артиллерии, в результате которых произошли 42 взрыва. Враг попал по Семеновской общине Новгород-Северского района: обстрелы происходили в направлении сел Тимоновичи, Михальчина Слобода, Карповичи, Леоновка. В Сновском обществе Корюковского района стреляли в направлении села Клюсы. Потерь и разрушений нет.

Сумщина: враг ночью и утром обстрелял из минометов и РСЗО два населенных пункта в Краснопольской и Юнаковской общинах. Пострадавших и разрушений предварительно нет.

За минувшие сутки РФ ударила по 35 населенным пунктам в 8 территориальных общинах: Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманской, Середино-Будской, Великописаревской, Новослободской. В Краснопольской общине были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобиль. В Эсманской – дорожное покрытие.

Днепропетровщина: ночью враг бил по Никопольскому и Синельниковскому районам. По Красногригорьевской общине целили дважды из тяжелой артиллерии, было выпущено более полутора десятков снарядов. Повреждения получили 4 частных дома, сети одного из транспортных предприятий и линии электропередач, школа. Частично повреждено образовательное учреждение также в Покровской общине Синельниковщины.

Вчера россияне из тяжелой артиллерии трижды попали по Никополю и Марганецкой общине. В районном центре повредили 2 частных дома и линии электропередач.

Запорожская область: за минувшие сутки РФ совершила 80 обстрелов. Зафиксированы артиллерийские удары по территории Гуляйполя, Орехова, Новодаровки, Красного, Левадного, Волшебного, Новоандреевки, Щербаков, Преображенки, Белогорья, Малиновки, Гуляйпольского, Малой Токмачки, Степногорска, Каменского, Степного, Малых Щербаков, Пятихаток и Павловки. Из РСЗО россияне стреляли по Новодаровке, Белогорью и Степному, с помощью БПЛА атаковали Волшебное, Новоандреевку, Малые Щербаки и Павловку, нанесли 2 авиационных удара по Орехову и Пятихаткам и ракетный удар по Михаилу-Лукашевому.

В Преображенке в результате российских артиллерийских обстрелов погибла 58-летняя женщина. Также поступило 42 сообщения о разрушении жилых домов, складских и хозяйственных помещений и объектах инфраструктуры.

Харьковщина: на Купянском направлении армия РФ нанесла авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки и Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Двухлетняя, Западное, Новомлынск, Фиголовка, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск. На Слобожанском направлении враг по авиации ударил в районе Казачьей Лопани Харьковского района. Минометные и артиллерийские обстрелы потерпели Тимофеевка Богодуховского района, Ветеринарное Харьковского района, Охримовка и Петропавловка Чугуевского района.

В селе Явирское Изюмского района взорвался трактор на дистанционном управлении. Он производил разминирование поля.

Луганщина: в сутки зафиксировано 120 обстрелов. Российским обстрелам подверглись Невская и Белогоровка.

Донетчина: оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов, в частности, Авдеевку, Славянск, Железное, Торецк, Часов Яр, поселок Большая Новоселка и села Благодатное, Богдановку, Мирное, Мемрик, Новобахмутовку, в результате чего один человек погиб, пять - получили ранения.

Также были повреждены 18 жилых домов (из них 6 – многоквартирных), 6 гражданских автомобилей, здание бывшего предприятия "НИИВН", ЛЭП, автомойка, посудный цех.

Николаевщина: за прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии акваторию Очаковской общины и побережья Очакова.

Херсонщина: за минувшие сутки область подверглась 55 вражеским обстрелам: (264 снаряда), из них 8 было по Херсону. В городе зафиксировано попадание по помещениям "УкрСиббанка" и "Кредобанка", территории следственного изолятора и помещения Почетного консульства Греческой республики.

В центральной части Херсона ночью ударили по жилому кварталу: ранения получили два человека - 56-летнюю женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали, 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте. На местах попадания возникли пожары.