Об этом сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Все лучшие подразделения ПВК Вагнера сосредоточены на направлении Соледара, они бросаются с наибольшей жестокостью и агрессивностью, желая показать хоть какой-то тактический успех непосредственно на поле боя. За сутки оккупанты 86 раз ударили по Соледару из разных типов артиллерии, сложнее всего сейчас на восток" - сообщил Череватый.

Он также отметил, что именно защитники Соледара и бахмутского фронта делают все, чтобы истощить врага и максимально снизить его наступательный потенциал.

10 января ВСУ отразили атаки россиян в районах Соледара, Бахмута, Марьинки и еще 10 населенных пунктов.

Институт изучения войны сообщил , что финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин использует сообщение о ситуации в Соледаре Донецкой области для укрепления репутации своей частной компании как эффективной боевой силы.

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