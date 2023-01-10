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Россияне за сутки 86 раз ударили по Соледару, ситуация самая сложная на восточном фронте, - пресс-секретарь ВСУ

10 января, 2023 вторник
15:14
война с Россией

В ВСУ рассказали, что оккупанты бросили на направление Соледара лучшие подразделения ПИК Вагнера, пока на восточном фронте ситуация самая сложная. Всего за сутки россияне 86 раз ударили по городу из артиллерии

Об этом сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Все лучшие подразделения ПВК Вагнера сосредоточены на направлении Соледара, они бросаются с наибольшей жестокостью и агрессивностью, желая показать хоть какой-то тактический успех непосредственно на поле боя. За сутки оккупанты 86 раз ударили по Соледару из разных типов артиллерии, сложнее всего сейчас на восток" - сообщил Череватый.

Он также отметил, что именно защитники Соледара и бахмутского фронта делают все, чтобы истощить врага и максимально снизить его наступательный потенциал.

  • 10 января ВСУ отразили атаки россиян в районах Соледара, Бахмута, Марьинки и еще 10 населенных пунктов.
  • Институт изучения войны сообщил , что финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин использует сообщение о ситуации в Соледаре Донецкой области для укрепления репутации своей частной компании как эффективной боевой силы.

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военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
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