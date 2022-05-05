Россияне за сутки 24 раза обстреляли Луганщину: погибли три человека, повреждены по меньшей мере 23 дома

Об этом в телеграмме написал глава Луганской ОВА Сергей

Гайдай.



По Северодонецку россияне открыли огонь из артиллерии семь раз, по Попаснянской и Горной общине – еще семь, по Лисичанску – четыре.



"24 разрушительные атаки нанес враг по мирным помещениям жителей области. В настоящее время найдены и идентифицированы тела пяти погибших. Двое из них - мужчины из Новоивановки, попавшие от российских обстрелов вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошки днем - мужчина из Попасной. Это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горной общине дома горят один за другим", - подчеркнул Сергей Гайдай.



По его словам, в Горном уничтожены или повреждены по меньшей мере семь домов, в Камышевасе - три, в Северодонецке - четыре, в Лисичанске - четыре, в Новодружеске - минимум четыре. Кроме того, в черте города Северодонецк занялась хвойная подстилка.



На фронте Луганщины и Донетчины ВСУ отразили 11 вражеских атак, уничтожили пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять – автомобильной. Украинская ПВО сбила два российских самолета Су-30, беспилотники "Орлан-10" и ZALA-421. Оккупанты пытаются наступать на Северодонецком и Попаснянском направлениях, однако терпят неудачу.

Ранее россияне обстреляли Михайловку в Луганской области, в результате чего погиб священник.

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