Россияне за сутки 24 раза обстреляли Луганщину: погибли три человека, повреждены по меньшей мере 23 дома
В течение 4 мая оккупанты 24 раза обстреляли жилые дома Луганщины, в результате чего погибли три человека, найдены тела еще двоих, убитых накануне
Об этом в телеграмме написал глава Луганской ОВА Сергей
Гайдай.
По Северодонецку россияне открыли огонь из артиллерии семь раз, по Попаснянской и Горной общине – еще семь, по Лисичанску – четыре.
"24 разрушительные атаки нанес враг по мирным помещениям жителей области. В настоящее время найдены и идентифицированы тела пяти погибших. Двое из них - мужчины из Новоивановки, попавшие от российских обстрелов вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошки днем - мужчина из Попасной. Это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горной общине дома горят один за другим", - подчеркнул Сергей Гайдай.
По его словам, в Горном уничтожены или повреждены по меньшей мере семь домов, в Камышевасе - три, в Северодонецке - четыре, в Лисичанске - четыре, в Новодружеске - минимум четыре. Кроме того, в черте города Северодонецк занялась хвойная подстилка.
На фронте Луганщины и Донетчины ВСУ отразили 11 вражеских атак, уничтожили пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять – автомобильной. Украинская ПВО сбила два российских самолета Су-30, беспилотники "Орлан-10" и ZALA-421. Оккупанты пытаются наступать на Северодонецком и Попаснянском направлениях, однако терпят неудачу.
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