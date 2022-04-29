Россияне за сутки 10 раз обстреляли города в Луганской области, повреждены жилые и хозяйственные здания

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме.



"Россияне 10 раз обстреливали города области, идут бои за Орехово. Под огнем врага оказались Северодонецк, Лисичанск, Горное, Привилегия, Попасная. Четыре раза россияне обстреляли Лисичанск и дважды Попасную. В Горной общине громко почти непрерывно.



В этих городах повреждены жилые дома, хозяйственные постройки. В одном из гаражных комплексов вспыхнул сильный пожар, который тушили в течение нескольких часов.



Также кафиры пытались штурмовать позиции украинских военных в районе Орехового и Светличного. ВСУ дают отпор, однако россияне по всему вооружению обстреливают населенные пункты, разрушают дома и инфраструктуру, в результате чего уже невозможно восстановить воду, свет и газ.



На фронте украинские военные отразили девять российских атак, уничтожив шесть танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, автомобиль и зенитную установку. Также ВСУ сбили вражеские самолет, крылатую ракету и пять беспилотников.





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