Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

За прошедшие сутки россияне в очередной раз били по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому районам области.

"В частности, под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Стрелеча, Огурцово, Шевченково, Гряниковка и другие. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения", - утверждали в администрации.