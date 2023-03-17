Россияне за прошлые сутки обстреливали три района Харьковщины, повреждены дома и хозяйственные сооружения
За прошедшие сутки под атаками РФ снова оказались Купянский, Чугуевский и Харьковский районы Харьковщины: поражены дома и хозяйственные постройки
Об этом сообщили в Харьковской ОВА.
За прошедшие сутки россияне в очередной раз били по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому районам области.
"В частности, под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Стрелеча, Огурцово, Шевченково, Гряниковка и другие. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения", - утверждали в администрации.
- Напомним, утром Генштаб отчитывался , что за прошедшие сутки РФ нанесла по Украине 5 ракетных и 18 авиационных ударов, в результате обстрела Константиновки в Донецкой области ранены 6 гражданских, повреждены более 20 домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры.
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