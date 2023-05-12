Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что за прошедшие сутки враг выпустил по Херсонщине 339 снарядов. Обстреливал из тяжелой артиллерии, "градов", танков, беспилотников и авиации.

По городу Херсон нанесли четыре удара в течение суток.

В результате вражеских обстрелов повреждены жилые кварталы населенных пунктов области. В Херсоне повреждена школа, больница, территория и сооружения двух предприятий критической инфраструктуры. Также в результате вражеских обстрелов один человек погиб, четверо получили ранения.

Кроме того, Прокудин сообщил, что из деоккупированной Херсонщины за прошедшие сутки эвакуировали 88 человек.