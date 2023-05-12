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Россияне за прошедшие сутки совершили 80 обстрелов Херсонщины: один человек погиб, четверо получили ранения

12 мая, 2023 пятница
08:19
Война с Россией

В течение 11 мая российская армия совершила 80 обстрелов Херсонской области, в результате которых один человек погиб, четверо получили ранения. Есть повреждения

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что за прошедшие сутки враг выпустил по Херсонщине 339 снарядов. Обстреливал из тяжелой артиллерии, "градов", танков, беспилотников и авиации.

По городу Херсон нанесли четыре удара в течение суток.

В результате вражеских обстрелов повреждены жилые кварталы населенных пунктов области. В Херсоне повреждена школа, больница, территория и сооружения двух предприятий критической инфраструктуры. Также в результате вражеских обстрелов один человек погиб, четверо получили ранения.

Кроме того, Прокудин сообщил, что из деоккупированной Херсонщины за прошедшие сутки эвакуировали 88 человек.

  • 11 мая стало известно, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей участились случаи мародерства и краж со стороны российских военнослужащих.
Украина
Херсон
Херсонщина
Военные новости
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