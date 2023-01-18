Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты области вдоль всей линии столкновения. Под огнем были Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Новомлынск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", - написал он.



По данным чиновника, в результате ракетного удара по Купянску разрушено здание Автотранспортного профессионального колледжа. Также в городе повреждены гаражи и другие нежилые помещения. В пгт Двуречная есть прилеты в частный сектор.



В пгт Вильча Чугуевского района повреждено по меньшей мере 4 частных дома.



"В с. Кившаровка Купянского района обстрелами повреждена местная больница. Ранение получил 51-летний фельдшер. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - сообщил Синегубов.

Российские захватчики утром 16 января обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего ранения получили два человека.

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