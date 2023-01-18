Россияне за прошедшие сутки били по Харьковщине: поврежден колледж и частные дома
За прошедшие сутки 17 января российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковской области вдоль всей линии столкновения. Повреждена больница, получил ранение фельдшер
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты области вдоль всей линии столкновения. Под огнем были Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Новомлынск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", - написал он.
По данным чиновника, в результате ракетного удара по Купянску разрушено здание Автотранспортного профессионального колледжа. Также в городе повреждены гаражи и другие нежилые помещения. В пгт Двуречная есть прилеты в частный сектор.
В пгт Вильча Чугуевского района повреждено по меньшей мере 4 частных дома.
"В с. Кившаровка Купянского района обстрелами повреждена местная больница. Ранение получил 51-летний фельдшер. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - сообщил Синегубов.
- Российские захватчики утром 16 января обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего ранения получили два человека.
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