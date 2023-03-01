Россияне за ночь 8 раз обстреляли Никопольщину: повреждены несколько предприятий и частные дома
Российские оккупанты в ночь на 1 марта восемь раз обстреляли Никопольщину, в результате чего повреждены несколько предприятий, частные дома, газопровод и электросети
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Ночью армия РФ атаковала Никопольский район восемь раз. Четыре общины оказались под вражеским огнем из тяжелой артиллерии: Никопольская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская. К счастью, без погибших и пострадавших", - написал он.
По его словам, в Мировской общине оккупанты повредили аграрное предприятие, магазин, пять частных домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопровод и электросети.
В Никополе под удар попали три частных и транспортных предприятия.
В Красногригорьевской и Марганецкой общинах спасатели еще обследуют территории и оценивают масштабы разрушений.
В других районах области было тихо.
- В ночь на 24 февраля войска РФ совершили 10 обстрелов по Никопольщине.
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