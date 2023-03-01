Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Ночью армия РФ атаковала Никопольский район восемь раз. Четыре общины оказались под вражеским огнем из тяжелой артиллерии: Никопольская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская. К счастью, без погибших и пострадавших", - написал он.

По его словам, в Мировской общине оккупанты повредили аграрное предприятие, магазин, пять частных домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопровод и электросети.

В Никополе под удар попали три частных и транспортных предприятия.

В Красногригорьевской и Марганецкой общинах спасатели еще обследуют территории и оценивают масштабы разрушений.

В других районах области было тихо.