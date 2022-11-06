Россияне за неделю выпустили всего 906 человек с оккупированных территорий

Об этом он пишет в телеграме .

"Каждый день жители захваченных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей пытаются выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. За неделю из оккупированных частей 4 областей в Запорожье рашисты выпустили всего 906 человек. Еще тысячи ждут своей очереди", - сообщает Федоров.

Для выезда в сторону Запорожья оккупационная "власть" заставляет жителей оформлять пропуска в комендатурах оккупированных населенных пунктов. Из-за большого количества желающих срок ожидания пропуска в городах занимает до месяца. Федоров отмечает, что в Мелитополе список заполнен до середины декабря.

Он также напоминает, что действует еще два альтернативных пути эвакуации - в сторону Грузии и европейских стран через трассу Бердянск - Мариуполь - Новоазовск или через временно оккупированный Крым.

Ночью 6 ноября оккупанты снова атаковали Запорожье, обстреляв один из жилых кварталов города, в результате чего погиб один человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb