Россияне за неделю выпустили всего 906 человек с оккупированных территорий
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители оккупированных территорий пытаются выехать на подконтрольные Украине земли, однако за неделю россияне выпустили всего 906 человек
Об этом он пишет в телеграме .
"Каждый день жители захваченных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей пытаются выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. За неделю из оккупированных частей 4 областей в Запорожье рашисты выпустили всего 906 человек. Еще тысячи ждут своей очереди", - сообщает Федоров.
Для выезда в сторону Запорожья оккупационная "власть" заставляет жителей оформлять пропуска в комендатурах оккупированных населенных пунктов. Из-за большого количества желающих срок ожидания пропуска в городах занимает до месяца. Федоров отмечает, что в Мелитополе список заполнен до середины декабря.
Он также напоминает, что действует еще два альтернативных пути эвакуации - в сторону Грузии и европейских стран через трассу Бердянск - Мариуполь - Новоазовск или через временно оккупированный Крым.
- Ночью 6 ноября оккупанты снова атаковали Запорожье, обстреляв один из жилых кварталов города, в результате чего погиб один человек.
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