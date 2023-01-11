Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.

Он отметил, что россияне наносили удары по Херсонщине с артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков и минометов. Пятеро человек получили ранения разной степени тяжести.

Сам Херсон был обстрелян 24 раза. В результате вражеских ударов повреждены учебные заведения и частные и жилые дома.

Также в результате обстрела Херсона 10 января была повреждена Херсонская областная детская больница, в частности место, где оказывают помощь новорожденным. Поврежден 6-этажный неонатальный корпус, выбиты окна. Также много окон выбило и в поликлинике больницы. Пострадавших нет.

10 января российские войска нанесли удар по городу Херсон. Снаряд попал во двор пятиэтажки, ранен местный житель.