Россияне за деньги сдают собственные позиции, - перехват ГУР
В перехваченном разговоре оккупант рассказывает, что российские солдаты сдают за деньги иностранным спецслужбам информацию о местонахождении своих подразделений в Украине
Главное управление разведки министерства обороны Украины обнародовало очередной перехват разговоров российских оккупантов.
В перехваченном разговоре захватчик рассказывает своей знакомой о том, что российские солдаты сдают за деньги иностранным спецслужбам информацию о местонахождении подразделений армии РФ в Украине.
"31 бригаду сдали. Не всю, а какую-то роту. 76 человек привезли недавно. Сдал свой же. Полковник Матьковский", - говорит девушка. Ее собеседник отвечает, что это не редкий случай, когда российские военные "сливают" информацию.
"Это правда. Я потом общалась с эфесбешником Самарским, мой знакомый. Он говорит, да, это все правда. У него на счету 17 миллионов нашли", – говорит девушка.
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