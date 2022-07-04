Главное управление разведки министерства обороны Украины обнародовало очередной перехват разговоров российских оккупантов.

В перехваченном разговоре захватчик рассказывает своей знакомой о том, что российские солдаты сдают за деньги иностранным спецслужбам информацию о местонахождении подразделений армии РФ в Украине.

"31 бригаду сдали. Не всю, а какую-то роту. 76 человек привезли недавно. Сдал свой же. Полковник Матьковский", - говорит девушка. Ее собеседник отвечает, что это не редкий случай, когда российские военные "сливают" информацию.

"Это правда. Я потом общалась с эфесбешником Самарским, мой знакомый. Он говорит, да, это все правда. У него на счету 17 миллионов нашли", – говорит девушка.

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