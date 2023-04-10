Россияне за день трижды атаковали Днепропетровщину: поврежден жилой дом

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

За день враги произвели 11 артиллерийских выстрелов по мирной территории области. В результате обстрелов значительные повреждения получил жилой дом. Также разрушены хозяйственная постройка и мотоцикл.

На месте обстрелов работают спасатели ГСЧС, информацию о последствиях уточняют.

К счастью, в других районах области в течение дня обошлось без обстрелов.