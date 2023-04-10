Россияне за день трижды атаковали Днепропетровщину: поврежден жилой дом
В течение 10 апреля атакам россиян подверглась Марганецкая громада Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
За день враги произвели 11 артиллерийских выстрелов по мирной территории области. В результате обстрелов значительные повреждения получил жилой дом. Также разрушены хозяйственная постройка и мотоцикл.
На месте обстрелов работают спасатели ГСЧС, информацию о последствиях уточняют.
К счастью, в других районах области в течение дня обошлось без обстрелов.
- Как сообщили в вечерней сводке Генштаба, за день россияне нанесли 21 авиа- и 5 ракетных ударов по территории Украины
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