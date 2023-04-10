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Россияне за день трижды атаковали Днепропетровщину: поврежден жилой дом

10 апреля, 2023 понедельник
19:48
Новости

В течение 10 апреля атакам россиян подверглась Марганецкая громада Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині 10 квітня 2023 р.

За день враги произвели 11 артиллерийских выстрелов по мирной территории области. В результате обстрелов значительные повреждения получил жилой дом. Также разрушены хозяйственная постройка и мотоцикл.

Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині 10 квітня 2023 р.

На месте обстрелов работают спасатели ГСЧС, информацию о последствиях уточняют.

Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині 10 квітня 2023 р.

К счастью, в других районах области в течение дня обошлось без обстрелов.

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