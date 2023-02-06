Об этом сообщили в телеграм-канале Сумской ОВА.

По информации ОВА, в течение дня враг обстрелял Краснопольскую, Середино-Будскую и Глуховскую громады. В общей сложности зафиксировали 55 прилетов.

По территории Середино-Будской громады россияне били из автоматов и пулеметов – зафиксировано 38 очередей.

В Краснопольской громаде за день зафиксировали 11 прилетов из минометов.

Глуховскую громаду обстреливали из ствольной артиллерии – 6 прилетов.

Во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.