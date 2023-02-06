Россияне за день обстреляли три громады в Сумской области: били из пулеметов, минометов и артиллерии
В течение дня 6 февраля россияне обстреляли три громады в Сумской области
Об этом сообщили в телеграм-канале Сумской ОВА.
По информации ОВА, в течение дня враг обстрелял Краснопольскую, Середино-Будскую и Глуховскую громады. В общей сложности зафиксировали 55 прилетов.
По территории Середино-Будской громады россияне били из автоматов и пулеметов – зафиксировано 38 очередей.
В Краснопольской громаде за день зафиксировали 11 прилетов из минометов.
Глуховскую громаду обстреливали из ствольной артиллерии – 6 прилетов.
Во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.
- В субботу, 4 февраля, на территории Сумской области в результате обстрелов были повреждены частные дома.
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