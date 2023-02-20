Россияне за день обстреляли 4 громады Сумщины по артиллерии и минометам

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

В течение дня враг совершил обстрелы Эсманьской, Белопольской, Краснопольской и Юнаковской огромад. В общей сложности зафиксировано более 17 прилетов.

По Эсманьской громаде в 08:40 с территории РФ был произведен артиллерийский обстрел – 3 прилета. По Белопольской громаде с 08:50 россияне били из минометов - 8 прилетов.

В Краснопольской громаде враг сбросил мину в 09:06. В Юнаковской громаде от 09:15 продолжался минометный обстрел – 5 прилетов.

К счастью, обошлось без человеческих жертв и разрушений.