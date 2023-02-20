Россияне за день обстреляли 4 громады Сумщины по артиллерии и минометам
В понедельник, 20 февраля, россияне обстреляли четыре территориальные громады в Сумской области
Об этом сообщили в Сумской ОВО.
В течение дня враг совершил обстрелы Эсманьской, Белопольской, Краснопольской и Юнаковской огромад. В общей сложности зафиксировано более 17 прилетов.
По Эсманьской громаде в 08:40 с территории РФ был произведен артиллерийский обстрел – 3 прилета. По Белопольской громаде с 08:50 россияне били из минометов - 8 прилетов.
В Краснопольской громаде враг сбросил мину в 09:06. В Юнаковской громаде от 09:15 продолжался минометный обстрел – 5 прилетов.
К счастью, обошлось без человеческих жертв и разрушений.
- Утром 20 февраля российские оккупанты обстреляли приграничье Черниговской области из артиллерии. Зафиксировано 20 приходов
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