Россияне за день 28 раз обстреливали пограничные Сумщины: погибли три человека
В течение дня 3 июля россияне совершили 28 обстрелов территории Сумской области, зафиксировано 170 взрывов
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
Под обстрелы россиян попали Сумская, Миропольская; Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская и Середино-Будская громады.
Два человека погибли, еще один житель ранен в результате обстрела в Шалыгинской громаде. Там враг бил из артиллерии, раздалось 10 взрывов.
Еще один мирный житель погиб в результате минометных обстрелов Юнаковской громады. Кроме того, повреждены частные жилищные домовладения и хозяйственное сооружение. Также россияне били по громаде из артиллерии, в результате одного из обстрелов были повреждены три частных жилых дома.
В остальных громадах, попавших под вражеские обстрелы, к счастью, обошлось без жертв. Враг бил по территории из минометов, артиллерии, обстреливал ракетами и сбрасывал взрывчатку. В Великописаревской громаде в результате одного из обстрелов возник пожар нежилых зданий.
- Утром 3 июля Россия обстреляла Сумы из беспилотников. Зафиксировали 4 прилета БПЛА типа "Shahed 136" по центру города. В результате попадания было повреждено здание Службы безопасности Украины и 2 многоквартирных жилых дома. Погибли два человека, 19 получили ранения
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