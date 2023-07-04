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Россияне за день 28 раз обстреливали пограничные Сумщины: погибли три человека

4 июля, 2023 вторник
00:35
Война с Россией

В течение дня 3 июля россияне совершили 28 обстрелов территории Сумской области, зафиксировано 170 взрывов

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Под обстрелы россиян попали Сумская, Миропольская; Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская и Середино-Будская громады.

Два человека погибли, еще один житель ранен в результате обстрела в Шалыгинской громаде. Там враг бил из артиллерии, раздалось 10 взрывов.

Еще один мирный житель погиб в результате минометных обстрелов Юнаковской громады. Кроме того, повреждены частные жилищные домовладения и хозяйственное сооружение. Также россияне били по громаде из артиллерии, в результате одного из обстрелов были повреждены три частных жилых дома.

В остальных громадах, попавших под вражеские обстрелы, к счастью, обошлось без жертв. Враг бил по территории из минометов, артиллерии, обстреливал ракетами и сбрасывал взрывчатку. В Великописаревской громаде в результате одного из обстрелов возник пожар нежилых зданий.

  • Утром 3 июля Россия обстреляла Сумы из беспилотников. Зафиксировали 4 прилета БПЛА типа "Shahed 136" по центру города. В результате попадания было повреждено здание Службы безопасности Украины и 2 многоквартирных жилых дома. Погибли два человека, 19 получили ранения

 
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