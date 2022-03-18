Россияне взяли в плен журналистку hromadske Викторию Рощину

Об этом сообщает hromadske.



По предварительной информации, в последние недели Виктория Рощина готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях.



Издание рассказывает, что она планировала поехать в Мариуполь, чтобы рассказать о том, что происходит в городе, который более двух недель находится под постоянным обстрелом российскими оккупантами.

12 марта hromadske не смогло выйти с Викторией на связь.

По свидетельским показаниям, на тот момент журналистка уже находилась во временно оккупированном Бердянске.

16 марта стало известно, что накануне (вероятно 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ РФ. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно.

"Двое суток мы прилагали все усилия, чтобы освободить журналистку непубличным способом. Но это оказалось безрезультатным. Поэтому призываем украинское и международное сообщество приобщиться информационно и действиями к освобождению журналистки Виктории Рощиной", - пишет hromadske.

Напомним, в Херсонской области пропали уже двое журналистов - Олег Батурин и Сергей Цигипа не выходили на связь с 12 марта.

Fox News подтвердил смерть корреспондента в Украине. Вместе с ним погибла украинская журналистка.

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