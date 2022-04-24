Россияне взяли в плен сына директора Мариупольского кинофестиваля и требуют 5 тыс. евро "выкупа за сохранение жизни"
Российские военные захватили в плен сына директора Мариупольского кинофестиваля "Кино и Ты" Ольги Новиковой - Алексея
Об этом женщина написала в Facebook.
"Друзья, мой сын Алексей Артемович Новиков 2004 г.р., студент Мариупольского государственного университета, служил в ТРО Мариуполя с 25.02.2022 г. Он попал в плен к российским военным 23.04.2022 вблизи Мариуполя. жизни. 5000 евро. Мне дали срок до завтра 25.04.2022 г.", - сообщила Новикова.
Это также прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Требуют 5 тыс. евро за сохранение ему жизни. Не за возвращение. Не за безопасность. А просто за сохранение жизни. Дали время до утра понедельника. Угрожают, что в случае не получения денег снимут на видео его казнь. Это – настоящий терроризм. Молодого человека держат в районе села Малоянисоль. Новиков Алексей проходил службу в ТерО. Сейчас Украина включила его в перечень пленных. Но гарантий сохранения жизни до сих пор нет", - отметил он и Telegram.
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