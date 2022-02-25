Россияне взяли Конотоп и пытаются в обход Чернигова совершить наступление на Киев, продолжается бой за Мелитополь, - Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что 25 февраля по состоянию на 10:00 российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины и с целью устрашения населения выбирают для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и ТОТ АР Крым. Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту", - говорится в сообщении.
После повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель россияне решили выдвигаться своим ходом с территории Беларуси по направлению Гомель-Чернигов-Киев.
В Северской области подразделения 1 отбр остановили оккупантов.
"Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Утрачен город Конотоп", - сообщают в генштабе.
Кроме того, в пресс-службе отмечают, что с целью удержания дамбы Северокрымского канала и обеспечения водой временно оккупированного Крыма россияне вышли на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка.
Также идет бой за Мелитополь.
"На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достиг. Не прекращает обстрелы подразделений объединенных сил. На Слобожанщине в районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное