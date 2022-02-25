Россияне взяли Конотоп и пытаются в обход Чернигова совершить наступление на Киев, продолжается бой за Мелитополь, - Генштаб

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.



"Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и ТОТ АР Крым. Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту", - говорится в сообщении.



После повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель россияне решили выдвигаться своим ходом с территории Беларуси по направлению Гомель-Чернигов-Киев.



В Северской области подразделения 1 отбр остановили оккупантов.



"Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Утрачен город Конотоп", - сообщают в генштабе.



Кроме того, в пресс-службе отмечают, что с целью удержания дамбы Северокрымского канала и обеспечения водой временно оккупированного Крыма россияне вышли на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка.



Также идет бой за Мелитополь.

"На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достиг. Не прекращает обстрелы подразделений объединенных сил. На Слобожанщине в районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу", - говорится в сообщении.





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