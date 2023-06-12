Россияне взорвали Каховскую ГЭС, чтобы перебросить часть войск на Запорожское направление, - замминистра обороны Павлюк
После подрыва Каховской ГЭС российские военные перебросили часть своих подразделений из Херсонской области в Запорожскую
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил первый замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Он подтвердил, что именно желание сорвать контрнаступление Сил обороны привело к тому, что россияне все же отважились на подрыв Каховской ГЭС.
"Учитывая, что они не смогли понять наши замыслы до конца, я думаю, они обеспечили безопасность левого фланга. То есть, взорвав плотину, они сделали барьерный рубеж и этим не допустили нашего наступления с этой стороны. И смогли снять определенное количество своих частей для того, чтобы перебросить их на Запорожское направление против нашей наступающей группировки", - отметил Павлюк.
Замминистра обороны также пояснил, что россиянам нужно было максимально закрыть Херсонское направление, ведь сил и средств у врага недостаточно, чтобы остановить наступление Украины.
По словам генерал-лейтенанта ВСУ, украинская разведка видела признаки подготовки к подрыву, но противодействовать этому было невозможно, ведь плотина контролируется оккупантами. Павлюк также подчеркнул, что россиянам безразличны потери личного состава и позиций.
- 10 июня Владимир Зеленский заявил , что контрнаступательные и оборонные действия уже происходят в Украине, но не сообщил, на какой именно стадии. Также он добавил, что все его обязательно ощутят.
- По состоянию на 12 июня уже известно об освобождении сел Благодатное, Нескучное и Макаровка на меже Донецкой и Запорожской областей. Также ВСУ освободили Новодаровку на Запорожском направлении и Сторожово в Донецкой области.
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