Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил первый замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Он подтвердил, что именно желание сорвать контрнаступление Сил обороны привело к тому, что россияне все же отважились на подрыв Каховской ГЭС.

"Учитывая, что они не смогли понять наши замыслы до конца, я думаю, они обеспечили безопасность левого фланга. То есть, взорвав плотину, они сделали барьерный рубеж и этим не допустили нашего наступления с этой стороны. И смогли снять определенное количество своих частей для того, чтобы перебросить их на Запорожское направление против нашей наступающей группировки", - отметил Павлюк.

Замминистра обороны также пояснил, что россиянам нужно было максимально закрыть Херсонское направление, ведь сил и средств у врага недостаточно, чтобы остановить наступление Украины.

По словам генерал-лейтенанта ВСУ, украинская разведка видела признаки подготовки к подрыву, но противодействовать этому было невозможно, ведь плотина контролируется оккупантами. Павлюк также подчеркнул, что россиянам безразличны потери личного состава и позиций.