Об этом пишет ГНСУ .

"Рубрика от "Киев за три дня" до "Взрываем дороги, чтобы нас не захватили". Россияне взорвали дорогу в Черниговской области на стыке границ Украины, Беларуси и России… хотя вряд ли им это поможет", - говорится в сообщении.

Российские провоенные телеграмм-каналы утверждают, что цель подрыва – "недопущение мероприятия украинских ДРГ".

Справочно. Монумент "Три сестры" – памятник, открытый в 1975 году в честь дружбы России, Украины и Беларуси. Монумент создавали представители Черниговской, Брянской и Гомельской областей. 15 апреля 2022 года мэр Чернигова Владислав Атрошенко в одном из интервью предложил снести памятник или хотя бы вырезать из него Украину.