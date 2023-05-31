Россияне взорвали дорогу на стыке границ у монумента "Три сестры", чтобы "не пустить украинские ДРГ"
Россияне взорвали дорогу в Черниговской области у монумента, посвященного дружбе России, Украины и Беларуси - как утверждают российские СМИ, чтобы не пустить украинские ДРГ"
Об этом пишет ГНСУ .
"Рубрика от "Киев за три дня" до "Взрываем дороги, чтобы нас не захватили". Россияне взорвали дорогу в Черниговской области на стыке границ Украины, Беларуси и России… хотя вряд ли им это поможет", - говорится в сообщении.
Российские провоенные телеграмм-каналы утверждают, что цель подрыва – "недопущение мероприятия украинских ДРГ".
Справочно. Монумент "Три сестры" – памятник, открытый в 1975 году в честь дружбы России, Украины и Беларуси. Монумент создавали представители Черниговской, Брянской и Гомельской областей. 15 апреля 2022 года мэр Чернигова Владислав Атрошенко в одном из интервью предложил снести памятник или хотя бы вырезать из него Украину.
- 12 мая в Сеньковке на Черниговщине начали демонтировать монумент "Три сестры", посвященный "дружбе народов" Украины, Беларуси и РФ.
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