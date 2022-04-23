Россияне вывозят в Крым украинское зерно и угрожают тюрьмой аграриями, - Денисова

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По данным Денисовой, в Херсонской области оккупанты опустошили элеватор в поселке Новоалексеевка и вывезли все зерно в оккупированный Крым. Также видели поезд с надписью "Зерно", который выезжал с территории Крыма через Керченский мост в Россию.

Также известно, что кадыровцы захватили предприятие "Агросодружество", обрабатывающее около 20 тыс. га в Геническом районе.

В Сватовском районе Луганской области оккупационная администрация "ЛНР" заставляет фермеров начать посевную.

Денисова сообщила, что луганских аграриев обещают обеспечить горюче-смазочными материалами безвозмездно, но затем собранный урожай будет "национализирован" в пользу оккупантов.

За отказ аграриям Сватовского района угрожают конфискацией техники, посевного материала, а также тюрьмой.

