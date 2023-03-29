Об этом омбудсмен сообщил в интервью РБК-Украина.

По словам чиновника, причиной депортации граждан Украины как можно дальше от украинской границы является не только немалое расстояние. Таким образом, Россия пытается решать демографическую проблему.

"Они хотят эту проблему закрыть: "Мы вас привезли, все, теперь вы где-то здесь в бараках находится, работаете, мы там как-то помогаем", - объяснил Лубинец.

Чиновник подчеркнул, что перемещенные украинцы понимают, что им сложно будет покинуть Россию без денег и документов. Мужчины могут попасть под мобилизацию, а для женщин ищут военные профессии.

"Хотя я могу признать, что те, кто действительно имеет большое желание оттуда вырваться, могут это сделать. И это делается. Или они просто еще не нашли информацию, как это можно сделать, что даже мы не можем помочь. Обращайтесь в любое. способ, пришлите сигнал, что вы нуждаетесь в помощи. И мы готовы это сделать", - добавил уполномоченный по правам человека.

Украина имеет наработанный механизм по возвращению граждан домой, – заявил Лубинец. Между тем, как враг делает все возможное, чтобы как можно больше украинцев осталось на территории России.