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Россияне вывозят украинцев в отдаленные регионы, чтобы решить свои демографические проблемы, - омбудсмен Лубинец

29 мартa, 2023 среда
13:51
война с Россией

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что РФ пытается решить главную проблему – демографическую, вывозя украинцев в самые отдаленные свои регионы

Об этом омбудсмен сообщил в интервью РБК-Украина.

По словам чиновника, причиной депортации граждан Украины как можно дальше от украинской границы является не только немалое расстояние. Таким образом, Россия пытается решать демографическую проблему.

"Они хотят эту проблему закрыть: "Мы вас привезли, все, теперь вы где-то здесь в бараках находится, работаете, мы там как-то помогаем", - объяснил Лубинец.

Чиновник подчеркнул, что перемещенные украинцы понимают, что им сложно будет покинуть Россию без денег и документов. Мужчины могут попасть под мобилизацию, а для женщин ищут военные профессии.

"Хотя я могу признать, что те, кто действительно имеет большое желание оттуда вырваться, могут это сделать. И это делается. Или они просто еще не нашли информацию, как это можно сделать, что даже мы не можем помочь. Обращайтесь в любое. способ, пришлите сигнал, что вы нуждаетесь в помощи. И мы готовы это сделать", - добавил уполномоченный по правам человека.

Украина имеет наработанный механизм по возвращению граждан домой, – заявил Лубинец. Между тем, как враг делает все возможное, чтобы как можно больше украинцев осталось на территории России.

  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что самое отвратительное российское преступление - это принудительная депортация украинских детей, речь может идти о десятках тысяч.
  • Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук обратилась к российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и российскому уполномоченному по правам детей Марии Львовской-Беловой и попросила предоставить списки украинских сирот, которые находятся на оккупированных территориях и депортированы в РФ .
  • 1 марта юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская сообщила , что Российская Федерация с начала агрессии против Украины депортировала на свою территорию более 1,5 млн украинских детей.
Украина
Россия
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