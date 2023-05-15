Россияне вывозят украинских детей в Дагестан, - экс-уполномоченный президента по правам ребенка Кулеба
Экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка, основатель Фонда "Save Ukraine" Николай Кулеба отметил, что оккупанты похищают и принудительно депортируют наших детей
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россия совершает геноцид в отношении украинских детей. Оккупанты похищают и принудительно депортируют наших детей. Захватчики продолжают массово вывозить украинских детей с оккупированных территорий на территорию РФ. Семьям сообщают о том, что детей везут в отдаленные города Херсонщины и в Крым. Но есть информация , что детей вывозили в Дагестан и Краснодарский край", – отметил Кулеба.
По словам экс-уполномоченного президента Украины по правам ребенка, стратегия россиян работает на уничтожение украинской идентичности.
"Речь идет о сотнях и тысячах украинских детей с оккупированных территорий. Под предлогом контрнаступления ВСУ россияне пытаются вывезти как можно больше украинских детей на территорию РФ. Детей везут в разные уголки России, где есть пустые дома. Захватчики отправляют наших детей в российские школы с целью русификации . Стратегия россиян работает на уничтожение украинской идентичности", - подчеркнул Кулеба.
- 27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о принудительной депортации украинских детей и взрослых на территорию России, признав такие действия геноцидом. После утверждения документа ПАСЕ обратится в Международный уголовный суд в Гааге для расследования преступления геноцида.
- 27 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором, в частности, говорится о признании иностранцами жителей временно оккупированных территорий Украины в случае, если они отказались брать гражданство РФ
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