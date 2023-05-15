Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россия совершает геноцид в отношении украинских детей. Оккупанты похищают и принудительно депортируют наших детей. Захватчики продолжают массово вывозить украинских детей с оккупированных территорий на территорию РФ. Семьям сообщают о том, что детей везут в отдаленные города Херсонщины и в Крым. Но есть информация , что детей вывозили в Дагестан и Краснодарский край", – отметил Кулеба.

По словам экс-уполномоченного президента Украины по правам ребенка, стратегия россиян работает на уничтожение украинской идентичности.

"Речь идет о сотнях и тысячах украинских детей с оккупированных территорий. Под предлогом контрнаступления ВСУ россияне пытаются вывезти как можно больше украинских детей на территорию РФ. Детей везут в разные уголки России, где есть пустые дома. Захватчики отправляют наших детей в российские школы с целью русификации . Стратегия россиян работает на уничтожение украинской идентичности", - подчеркнул Кулеба.