Россияне вывозят украденное в Украине зерно в Сирию, - CNN
Новые спутниковые снимки Maxar показывают, что российское грузовое судно, полное зерна, похищенного с украинских ферм, прибыло в сирийский порт Латакия. Это второй его рейс за последний месяц
Об этом пишет CNN.
Издание сообщает, что это одно из трех судов, на которые грузили зерно в Крыму. В последний раз его видели в Севастополе 19 мая, а затем отследили, как оно проходило через пролив Босфор и на юг вдоль побережья Турции. Подсчитано, что судно может перевозить около 30 000 тонн зерна. СМИ отметили, что это российский грузовой корабль "Матрос Позинич", кроме этого корабля еще одно судно также загружали зерном в Крыму.
Ранее CNN сообщало, что колонны грузовиков перевозили зерно с ферм и силосов на юге Украины в Крым. Украинские власти подсчитали, что российские войска в оккупированных районах захватили более 400 тыс. тонн зерна.
Добавляют, что кражи зерна угрожают урожаю в Украине, которая является одной из важнейших стран-производителей зерна в мире. Цена пшеницы на мировых рынках составляет около 400 долларов за тонну и в текущем году резко возросла.
- 1 мая оккупанты похищали у украинских фермеров зерно на временно оккупированных территориях Украины.
- 11 мая Россия вывезла в Крым зерно из Энергодара, крадут также овощи и семена подсолнечника.
- 18 мая в Мариуполе россияне пытались возобновить работу торгового порта и вывезти в РФ зерно металл и глину на десятки миллионов долларов.
- 24 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не покупать у России зерно, которое они украли у Украины.
- Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс поддержала идею отправки военных кораблей королевского флота в Черное море для сопровождения судов с украинским зерном из Одессы.
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