Россияне вывозят технику из медучреждений и госучреждений с временно оккупированных территорий на юге Украины
Враг вывозит в РФ имущество из медицинских и государственных учреждений временно оккупированных территорий Херсонщины и Запорожской области
Об этом информирует Центр нацсопротивления.
"Российские оккупанты вывозят имущество из медицинских и государственных учреждений ВОТ Запорожской и Херсонской областей", - пишет ведомство.
Администрации рашистов массово прекращают деятельность. В Россию вывозят документацию, офисную технику и другое имущество украинских государственных учреждений, в которых работали оккупанты.
Кроме того, россияне вывозят медицинскую технику из больниц на временно оккупированную территорию.
Некоторые коллаборанты с семьями тоже уже выехали на территорию РФ.
"Все это происходит под видом так называемой эвакуации от контрнаступления Сил обороны Украины", – объясняют в ЦНС.
- Ранее сообщалось, что оккупанты организовали автобусы для перевозки жителей Запорожской области в Крым и Россию.
- Захватчики привлекают коллаборантов к вывозу с временно оккупированной территории Запорожской области в Крым награбленного имущества украинцев, предприятий и госучреждений.
- Российские захватчики третий день вывозят из Энергодара Запорожской области документы и оборудование. В городе не работают интернет и аптеки, а на АЗС нет топлива.
- Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков отметил, что захватчики давят на жителей оккупированной территории Запорожья относительно так называемой эвакуации, чтобы держать людей как живой щит по всем логистическим маршрутам.
- 8 мая российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровская Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы. В то же время, всех медицинских работников местной больницы вызвали на работу.
- Также мы писали, что сейчас идет новая волна депортации из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области, решисты подготовили автобусы и коллаборантов.
- Генштаб ВСУ отчитывается, что оккупанты "эвакуируют" семьи работников ЗАЭС в Ростовскую область РФ.
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