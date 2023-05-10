Об этом информирует Центр нацсопротивления.

"Российские оккупанты вывозят имущество из медицинских и государственных учреждений ВОТ Запорожской и Херсонской областей", - пишет ведомство.

Администрации рашистов массово прекращают деятельность. В Россию вывозят документацию, офисную технику и другое имущество украинских государственных учреждений, в которых работали оккупанты.

Кроме того, россияне вывозят медицинскую технику из больниц на временно оккупированную территорию.

Некоторые коллаборанты с семьями тоже уже выехали на территорию РФ.

"Все это происходит под видом так называемой эвакуации от контрнаступления Сил обороны Украины", – объясняют в ЦНС.