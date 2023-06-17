Россияне вывозят около 300 детей из оккупированного Бердянска в Чувашию

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в "солнечную" Чувашию. В РосСМИ отчитались об отправке 48 детей, других собираются вывезти в несколько смен", - говорится в сообщении.

По его данным, детей увозят за 1600 км от дома, чтобы манипулировать ситуацией на Бердянском направлении и держать детей в России как заложников.

"Украинские дети – последнее, о ком думает враг. Для них это разменная монета для шантажа", - добавил Федоров.