Россияне вывозят около 300 детей из оккупированного Бердянска в Чувашию
Российские оккупанты вывозят более 300 детей из временно оккупированного Бердянска Запорожской области в российскую Чувашию
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в "солнечную" Чувашию. В РосСМИ отчитались об отправке 48 детей, других собираются вывезти в несколько смен", - говорится в сообщении.
По его данным, детей увозят за 1600 км от дома, чтобы манипулировать ситуацией на Бердянском направлении и держать детей в России как заложников.
"Украинские дети – последнее, о ком думает враг. Для них это разменная монета для шантажа", - добавил Федоров.
- Экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка, основатель Фонда "Save Ukraine" Николай Кулеба отметил, что оккупанты похищают и принудительно депортируют наших детей.
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