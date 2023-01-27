Россияне вывозят на Кубань оборудование картонного комбината в Рубежном Луганской области
Российские оккупанты продолжают грабить Украину: сейчас они вывозят оборудование картонного комбината в Рубежном Луганской области на Кубань, где есть аналогичный завод
Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОВА.
"На картонно-тарном комбинате в Рубежном появились рабочие. Туда недавно доставили автокран, погрузчики, приехали несколько фур. Демонтируют три агрегата по производству бумаги. Это современное оборудование компактно, просто в настройке и пользовании. Как говорят сотрудники, оборудование будет направляться на Кубань, где есть аналогичный завод", – говорится в сообщении.
В ОВА подчеркнули, что аналогичным образом оккупанты вывезли все уцелевшее оборудование "Азота" в Северодонецке.
- Ранее глава Луганской ОВ Сергей Гайдай говорил, что деоккупация Луганской области , возможно, будет самой тяжелой в Украине.
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