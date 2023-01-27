Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОВА.

"На картонно-тарном комбинате в Рубежном появились рабочие. Туда недавно доставили автокран, погрузчики, приехали несколько фур. Демонтируют три агрегата по производству бумаги. Это современное оборудование компактно, просто в настройке и пользовании. Как говорят сотрудники, оборудование будет направляться на Кубань, где есть аналогичный завод", – говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что аналогичным образом оккупанты вывезли все уцелевшее оборудование "Азота" в Северодонецке.

Ранее глава Луганской ОВ Сергей Гайдай говорил, что деоккупация Луганской области , возможно, будет самой тяжелой в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb