Россияне вывозят из ЗАЭС всю документацию и призывают рабочих уезжать, - руководитель ОВА Малашко
Есть данные, что оккупанты вывозят из Запорожской атомной электростанции все документы и призывают персонал выезжать из Энергодара
Об этом в эфире Еспресо рассказал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
"Запорожская АЭС сейчас не работает. Уровень радиации в области и на станции в норме. Враг использует ЗАЭС в качестве базы для вооружения и тяжелой техники. Есть информация, что россияне вывозят со станции всю документацию и призывают рабочих выезжать из Энергодара. Есть персонал, который там остается. Более того, там есть сотрудники МАГАТЭ, которые это контролируют. Я думаю, что они все делают для того, чтобы не допустить какой-либо катастрофы, которая может произойти. Все это пока контролируемо", - сказал он.
- 11 мая НАЭК "Энергоатом" сообщил , что проводит подготовку персонала, который должен зайти на Запорожскую АЭС сразу после деоккупации и начать работу.
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