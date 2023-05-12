Об этом в эфире Еспресо рассказал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Запорожская АЭС сейчас не работает. Уровень радиации в области и на станции в норме. Враг использует ЗАЭС в качестве базы для вооружения и тяжелой техники. Есть информация, что россияне вывозят со станции всю документацию и призывают рабочих выезжать из Энергодара. Есть персонал, который там остается. Более того, там есть сотрудники МАГАТЭ, которые это контролируют. Я думаю, что они все делают для того, чтобы не допустить какой-либо катастрофы, которая может произойти. Все это пока контролируемо", - сказал он.