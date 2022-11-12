Россияне вывозят из Новой Каховки коллаборантов с семьями
Россияне взялись вывозить предателей и их семьи из временно оккупированной Новой Каховки в Херсонскую область
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Сотрудникам оккупационной администрации сообщили, что 12 ноября их с семьями эвакуируют из города в сторону Арабатской стрелки.
Оккупанты выделили для этой цели два автобуса. Вывезти планируют семьи и работников так называемого управления труда и социальной политики Новокаховской оккупационной администрации.
Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра, напротив освобожденного Берислава.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области. А 11 ноября украинские разведчики сообщили, что в город вошли воины ВСУ, в центре Херсона вывесили украинский флаг.
- Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 ноября, поблагодарил Силы обороны Украины за наступление на юге и возвращение Херсона
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