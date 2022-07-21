Россияне вывозят из Херсона детей под предлогом "отдыха" в РФ

Об этом пишет местное издание Мост.

"Жители Херсона считают, что инициативы России по организации отдыха детей из Херсона в РФ могут быть завуалированной депортацией детей. Так херсонцы реагируют на сообщения в соцсетях и пабликах о возможности отдыха детей из Херсона в оздоровительных лагерях на территории России", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что такие объявления размещены на страницах, владельцы которых лояльны захватчикам.

"Многие херсонцы воспринимают такие приглашения с предостережением, потому что война - далеко не лучшее время для детского отдыха отдельно от родителей, тем более - в стране-агрессоре. Ведь в случае сильного обострения ситуации на фронте Россия может превратить отдых детей в их "эвакуацию", и сделать это так, что родители в лучшем случае не скоро увидят своих мальчиков и девочек", - добавляют журналисты.

20 июля британская разведка назвала фактор, который станет ключевым в боях за Херсон. Решающее значение в боях за Херсон будет иметь контроль над мостами через Днепр.

В тот же день оккупанты ограничили движение по Антоновскому мосту на Херсонщине. Проезд возможен только для легкового и пассажирского транспорта. Единственный в Херсоне мост через Днепр получил два удара ВСУ.

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