Россияне вывозят из Херсона детей под предлогом "отдыха" в РФ
Россияне в социальных сетях размещают объявления для жителей Херсонской области о якобы "приглашении для детей на отдых в Россию"
Об этом пишет местное издание Мост.
"Жители Херсона считают, что инициативы России по организации отдыха детей из Херсона в РФ могут быть завуалированной депортацией детей. Так херсонцы реагируют на сообщения в соцсетях и пабликах о возможности отдыха детей из Херсона в оздоровительных лагерях на территории России", - говорится в сообщении.
Издание сообщает, что такие объявления размещены на страницах, владельцы которых лояльны захватчикам.
"Многие херсонцы воспринимают такие приглашения с предостережением, потому что война - далеко не лучшее время для детского отдыха отдельно от родителей, тем более - в стране-агрессоре. Ведь в случае сильного обострения ситуации на фронте Россия может превратить отдых детей в их "эвакуацию", и сделать это так, что родители в лучшем случае не скоро увидят своих мальчиков и девочек", - добавляют журналисты.
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