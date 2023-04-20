Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Не зерном и подсолнечником. Оккупанты начали воровать наш гранит. Возобновлены работы в карьерах с. Карань, Кальчик, Асланово оккупанты уже провели шесть подрывов породы. Похищенный гранит едет как в Россию, так и в Крымское направление. Все разговоры о "использовании" строймусор для дорог "остались болтовней", - написал Андрющенко.

Чиновник добавил, что теперь украинский гранит из-за действий окупантов идет на обустройство российских дорог.

"Вот для чего Пушилин в Беломосковию ездил за БелАЗами, кстати… Страна мародер.", - добавляет Андрющенко.