Россияне вывозят гранит из временно оккупированного Мариуполя
В оккупированном Мариуполе россияне возобновили работы в карьерах и начали воровать гранит. Его вывозят в направлении РФ, а также АР Крым
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Не зерном и подсолнечником. Оккупанты начали воровать наш гранит. Возобновлены работы в карьерах с. Карань, Кальчик, Асланово оккупанты уже провели шесть подрывов породы. Похищенный гранит едет как в Россию, так и в Крымское направление. Все разговоры о "использовании" строймусор для дорог "остались болтовней", - написал Андрющенко.
Чиновник добавил, что теперь украинский гранит из-за действий окупантов идет на обустройство российских дорог.
"Вот для чего Пушилин в Беломосковию ездил за БелАЗами, кстати… Страна мародер.", - добавляет Андрющенко.
- В среду, 19 апреля, в Мариуполе зафиксировали движение военной техники россиян в направлении Бердянска и Волновахи.
- В Мариуполе с начала российской оккупации менее 5% жителей добровольно стали гражданами РФ, поэтому россияне ввели принудительную паспортизацию.
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