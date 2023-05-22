Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Колаборанты, которых оккупационная администрация назначила руководителями музея, недавно ездили в оккупированный Крым, вроде бы для обмена опытом. Однако по нашей информации, на самом деле коллаборанты в Крыму получили инструкции относительно того, как организовывать разграбление культурных ценностей", - говорится в сообщении.

"Поручено в первую очередь вывозить наиболее ценные экспонаты – картины известных художников Айвазовского, Бенуа и других", – добавили в ЦНС.