Россияне вывозят экспонаты из художественного музея во временно оккупированном Бердянске
Россияне приказали своим муртадам в Запорожской области вывезти наиболее ценные экспонаты из Бердянского художественного музея им. Исаака Бродского
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Колаборанты, которых оккупационная администрация назначила руководителями музея, недавно ездили в оккупированный Крым, вроде бы для обмена опытом. Однако по нашей информации, на самом деле коллаборанты в Крыму получили инструкции относительно того, как организовывать разграбление культурных ценностей", - говорится в сообщении.
"Поручено в первую очередь вывозить наиболее ценные экспонаты – картины известных художников Айвазовского, Бенуа и других", – добавили в ЦНС.
- Оккупанты также вывозят из Запорожской области оборудование и технику из медучреждений и госучреждений.
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