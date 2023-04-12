Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"В частности с Донетчины в РФ вывозят пенсионные дела из всех крупных населенных пунктов, которые временно захвачены врагом", - говорится в сообщении.

Оккупанты объясняют людям, что это делается якобы из-за технической неспособности обработать информацию на месте, а также для "облегчения эвакуации" людей пенсионного возраста.

Стоит отметить, что с 1 марта оккупанты выплачивают пенсии жителям ВОТ только при наличии паспорта РФ.