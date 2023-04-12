Россияне вывозят документацию из пенсионных фондов временно оккупированных территорий
Россияне вывозят документацию из пенсионных фондов временно оккупированных территорий Украины. Москва поставила задачу вывезти все дела до августа текущего года
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"В частности с Донетчины в РФ вывозят пенсионные дела из всех крупных населенных пунктов, которые временно захвачены врагом", - говорится в сообщении.
Оккупанты объясняют людям, что это делается якобы из-за технической неспособности обработать информацию на месте, а также для "облегчения эвакуации" людей пенсионного возраста.
Стоит отметить, что с 1 марта оккупанты выплачивают пенсии жителям ВОТ только при наличии паспорта РФ.
- Оккупанты рассматривают сценарий эвакуации из ЗАЭС .
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