Об этом в Телеграме сообщают Военно-Морские Силы ВСУ.

"Руководство ЧФ РФ начало применять известную с 2014 года коварную российскую "тактику", но теперь уже и на море", - говорится в сообщении.

"Военные преступники выводят на рейд Севастополя суда торгового флота с выключенными системами идентификации AIS для невозможности распознавания их, как гражданских судов. Пряча за ними свои военные корабли, оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа "Калибр" в ВМС ВСУ.

2 июня Турция заявила о возможности вывезти 20 млн. тонн украинского зерна.

26 мая Турция заявила, что договаривается с Россией и Украиной о коридоре для экспорта зерна.

30 мая список кораблей, которыми Россия пытается вывезти и продать украденное в Украине зерно и другие товары, передали советнику президента Турции.

2 июня прокуратура начала расследование незаконного вывоза похищенного Россией украинского зерна из-за оккупированного Крыма.

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