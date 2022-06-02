Россияне выводят в море военные корабли, прикрываясь гражданскими судами, — ВМС Украины
Оккупанты выводят на рейд Севастополя суда торгового флота, заставляя их выключать системы идентификации
Об этом в Телеграме сообщают Военно-Морские Силы ВСУ.
"Руководство ЧФ РФ начало применять известную с 2014 года коварную российскую "тактику", но теперь уже и на море", - говорится в сообщении.
"Военные преступники выводят на рейд Севастополя суда торгового флота с выключенными системами идентификации AIS для невозможности распознавания их, как гражданских судов. Пряча за ними свои военные корабли, оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа "Калибр" в ВМС ВСУ.
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