Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене, было принято решение о выводе контингента частных военных компаний из Республики Мали", - отметили в Генштабе.

Кроме того, российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которую могли бы применить в Украине. Впрочем, эффективность и обученность летчиков, использующих различные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению.

"Кроме того, на мотивацию летного состава негативно влияют значительно сниженные по сравнению с Сирией выплаты", - добавили в Генштабе.

По состоянию на 31 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 71 820 человек. За сутки РФ потеряла 620 солдат.

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