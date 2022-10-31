Россияне выводят контингент частных военных компаний из Мали, чтобы восполнить потери в Украине
На фоне значительных потерь на территории Украины российское военно-политическое руководство пытается пополнить оккупационные войска за счет частных военных компаний
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене, было принято решение о выводе контингента частных военных компаний из Республики Мали", - отметили в Генштабе.
Кроме того, российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которую могли бы применить в Украине. Впрочем, эффективность и обученность летчиков, использующих различные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению.
"Кроме того, на мотивацию летного состава негативно влияют значительно сниженные по сравнению с Сирией выплаты", - добавили в Генштабе.
- По состоянию на 31 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 71 820 человек. За сутки РФ потеряла 620 солдат.
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