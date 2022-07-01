Об этом сообщает Крым.Реалии.

По информации издания, 1 июля после 13:00 из Севастополя вышел большой десантный корабль (ВДК) проекта 1171 "Тапир".

Корабль отошел от места швартовки в Южной бухте и вышел за ворота бона в Севастопольскую бухту.

В составе Черноморского флота было три таких корабля, один из них — ВДК "Саратов" был уничтожен украинскими военными в порту Бердянска. Два других - "Орск" (бортовый номер 148) и "Николай Фильченков" (152).

Издание уточняет, что с начала полномасштабного вторжения армии России в Украину бортовые номера всех кораблей были закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

ВДК проекта 1171 г. "Тапир" построены в 1968 и 1975 годах. После уничтожения ИДК "Саратов" большие десантные корабли "Орск" и "Николай Фильченков" не выходили в море.

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