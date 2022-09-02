Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

"В связи с приездом комиссии МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской атомной электростанции. Около 100 единиц переместили на завод "Атом Энергомаш", остальные - рассредоточили в ближайших населенных пунктах", - сообщили в Генштабе.

Запорожское направление

Враг обстрелял объекты в районах населенных пунктов Новоочеретоватое, Новоселка, Времовка, Новополь, Новодаровка, Зализнычное, Дорожнянка, Новоданиловка, Белогорье.

Новопавловское направление

Активных наступательных действий не производил. Зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Богоявленка, Пречистовка, Новомайорск, Никольское.

31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на ЗАЭС, прибыла в Запорожье, несмотря на то, что оккупанты заставили делегацию ждать в очереди на границе оккупированных территорий.

1 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС, несмотря на попытки оккупантов помешать ей.

В Энергоатоме сообщили, что в результате обстрелов оккупантов на ЗАЭС сработала аварийная защита, отключился пятый энергоблок. Как отмечается, это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия армии РФ привели к отключению блока и обесточению станции.

По словам президента Зеленского, оккупанты пытаются превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по ЗАЭС.

Миссия Международного агентства по атомной энергии будет сохранять постоянное присутствие на территории ЗАЭС. На станции остаются пять представителей.

Сообщалось, что инспекторы миссии МАГАТЭ передвигались по станции и общались с сотрудниками Запорожской АЭС в присутствии российских военных и работников Росатома.

В Минэнерго говорят, что отключение Запорожской атомной электростанции не уменьшит угрозу, потому что внутри остается ядерный материал.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прибытие на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, отметив, что сам факт, что такая миссия состоялась – это хорошо при всех провокациях российских военных и циничных обстрелах Энергодара и территории станции.

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