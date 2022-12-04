Россияне вывезли всех коллаборантов из Олешек
Россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки Херсонской области
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Из Олешек вывезли всех представителей оккупационной администрации и полицейских. Вместе с ними на автобусах город покинули семьи предателей.
"Заметим, что ранее коллаборанты также покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, и запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству", - пишут в пресс-службе. ЦНС.
В то же время, Центр национального сопротивления призывает местных жителей также покинуть регион, пока ВСУ будут работать над деоккупацией.
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