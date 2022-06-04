Россияне вывезли в ОРДЛО часть жителей Северодонецка, - ВГА
Оккупанты принудительно вывезли часть населения Северодонецка
Об этом сказал глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарфона, передает РБК-Украина .
По его словам, до штурма в городе оставалось около 13 тыс. жителей.
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"С учетом того, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно остается. За исключением небольшой части, которую оркам (россиянам - ред) удалось принудительно вывезти из города на оккупированные территории", - отметил Стрюк.
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