Видео из центра Москвы оккупанты выложили в telegram.

Россияне украли с донецкого стадиона "Донбасс-Арена" фонтан-мяч и привезли его в столицу РФ на фестиваль "Москва-Донбасс", который посвятили дню города.

Между тем жители Москвы радуются кражам оккупантов и фотографируются с украинским памятником, который создали в 2009 году для "Донбасс-Арены", где домашние матчи играл донецкий "Шахтер".

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