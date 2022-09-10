Россияне вывезли в Москву фонтан из "Донбасс Арены"
Российские оккупанты привезли в Москву культовый фонтан-мяч из "Донбасс-Арены"
Видео из центра Москвы оккупанты выложили в telegram.
Россияне украли с донецкого стадиона "Донбасс-Арена" фонтан-мяч и привезли его в столицу РФ на фестиваль "Москва-Донбасс", который посвятили дню города.
Между тем жители Москвы радуются кражам оккупантов и фотографируются с украинским памятником, который создали в 2009 году для "Донбасс-Арены", где домашние матчи играл донецкий "Шахтер".
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