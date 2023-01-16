Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне вывезли в Крым не менее 6 тыс. детей с временно оккупированных территорий - правозащитница Рашевская

Россияне вывезли в Крым не менее 6 тыс. детей с временно оккупированных территорий - правозащитница Рашевская

16 января, 2023 понедельник
16:13
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения РФ с временно захваченных территорий материковой Украины в оккупированный Крым, российские захватчики вывезли не менее 6 тысяч детей

Об этом в комментарии Укринформу рассказала юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.

"С начала полномасштабного вторжения до конца 2022 года Крым принял на так называемый отдых по меньшей мере шесть тысяч детей из "новооккупированных украинских территорий". При этом значительное количество детей размещали даже не в летних лагерях, а в специальных кадетских корпусах и училищах военного направления" ", – рассказала Рашевская.

Она, в частности, отметила, что родителям этих детей, особенно на временно оккупированной Херсонщине, угрожали: либо они добровольно отдают детей в отряды так называемой Юнармии, либо их вывозят в "лагерь" в Крым.

"В Крыму в прошлом году "внезапно" появились дополнительные места в школах, детских садах. То есть после полномасштабного вторжения оккупанты готовились, чтобы принимать на полуострове незаконно вывезенных детей. Некоторые родители до сих пор точно не знают, где находятся их дети: в Ялте, Гурзуфе или, возможно, их депортировали в Россию", - отметила юрист.

Читайте также: Россия готовится к массовой депортации населения на оккупированных территориях, - ЦНС

Кроме того, она также подчеркнула, что оккупационные органы не разглашают информацию о депортации детей из временно оккупированного Крыма в РФ.

"Однако информация на этот счет появляется. Например, один из депутатов госдумы сказал, что через Крым могли депортировать в РФ по меньшей мере 500 детей. Вероятное количество детей, которых таким образом вывезли в Россию, значительно больше", - добавила Рашевская.

В частности, по ее словам, 28 семей из временно оккупированного Крыма взяли на воспитание незаконно вывезенных из материковой Украины детей.

"Здесь следует выяснить, о каких именно семьях идет речь. О семьях украинских граждан, которые так поступили, чтобы детей не вывезли в Россию, или о россиянах", - подчеркнула юрист.

Она также рассказала, что в конце 2022 года на временно оккупированном полуострове появились "волонтерские организации", якобы ищущие родственников депортированных детей. Но на самом деле это фейковые организации, которые только создают иллюзию поиска.

"К примеру, мы выяснили, что мужчина одной "волонтерки" поощряет крымчан мобилизоваться в ряды росармии. То есть мы понимаем, что механизм поиска семей депортированных детей не работает. Нам неизвестны случаи, когда нашли родственников детей в Украине, их почему-то находят в РФ", - подчеркнула Рашевская.

  • 7 ноября руководительница управления Секретариата омбудсмена Елена Вихор сообщала, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты похитили 6 032 ребенка.
  • На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики принудительно депортировали детей с инвалидностью и выселили пожилых людей из пансионата в Каховке.
  • По состоянию на 9 ноября было известно, что, по данным Национального информационного бюро Украины, более 10,5 тыс. детей находятся в списке депортированных и принудительно перемещенных. Однако точную цифру принудительно вывезенных из Украины детей установить невозможно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Крым
оккупированные территории
Читайте также:
15 января, 2023 воскресенье
"Не дадим вовлечь нас в еще один военный конфликт": министр культуры Грузии об отказе передать Украине оружие
Валерій Герасимов
14 января, 2023 суббота
Герасимов может стать миротворцем в войне против Украины, но для этого нужно снизить роль Путина, - Фейгин
Білорусь, Лукашенко
14 января, 2023 суббота
Спецназовцы Беларуси подготовлены к наступлению на Украину, - основатель инициативы силовиков против Лукашенко Азаров
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.92
    Покупка 39.92
    Продажа 40.62
  • EUR
    Покупка 42.06
    Продажа 43.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
16 января
16:36
Эксклюзив
Радиус вероятного отклонения от цели ракет Х-22 составляет 300 м, но 50% этих ракет не попадают даже в него, - военный эксперт Свитан
16:32
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:08
OPINION
Офис президента не нуждается в рейтингах. Есть потребность в сохранении власти
16:00
Разрушенные в результате ракетного удара по Днепру 236 квартир в доме не подлежат восстановлению
16:00
Премьер Польши предположил вероятность Третьей мировой войны, если Украина проиграет РФ
15:54
Путин повысил ставки, но мы не можем проиграть, потому что на нас смотрит весь мир, - Джон Болтон
15:45
СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру
15:42
В Киеве за неделю зарегистрировали более 9,6 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Эпидпорог не превышен
15:42
Генсек НАТО Столтенберг анонсировал двустороннюю встречу с Резниковым
15:06
Зеленский провел заседание Ставки, говорили о ситуации на Донетчине и ракетных ударах РФ
14:56
Эксклюзив
Владимир Путин
Путин лично работает над вовлечением Беларуси в войну, - полковник СБУ Костенко
14:56
С февраля РФ уничтожила в Украине почти 60 тыс. га лесов: некоторые будут восстанавливать десятки лет, часть потеряна навсегда
14:49
Посол Украины обратился к организаторам Australian Open из-за флага РФ на матче украинской теннисистки
14:47
Россия может иметь сотни ракет Х-22, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
14:39
Обновлено
Россияне обстреляли Запорожье и пригород, ранены девять человек, среди них трое - дети
14:35
Эксклюзив
Режим Путина существует, пока идет война, - офицер ВСУ Лапин
14:30
Эксклюзив
Литва единственная страна в Европе, которая позволяет Тайваню иметь свои представительства под названием "Тайвань", - литовский дипломат Павилионис
14:30
Обновлено
Глава ОБСЕ посетил изуродованную российскими захватчиками Бородянку в Киевской области
14:26
Космический телескоп Hubble сфотографировал карликовую неправильную галактику в созвездии Девы
14:23
"Зерновая инициатива": за выходные из украинских портов вывезли 153 тыс. тонн агропродукции
14:04
OPINION
Бакунец вместо Порошенко: проблема не в тамаде
14:04
Эксклюзив
Германия за последние месяцы смогла восстановить свою реальную роль в европейской политике, - дипломат Харченко
14:03
Стартовал Всемирный экономический форум в Давосе: на нем нет представителей России
14:00
Обладатель "Золотого мяча" определился с будущим в "Реале"
13:59
В Днепропетровской области мошенники перепродавали продукты для ВСУ, руководителя фирмы могут посадить на 8 лет
13:47
Обновлено
В Днепре количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке возросло до 40, среди них трое детей
13:39
Иван Редкач
Скандальный украинский боксер объявил о завершении карьеры
13:38
Обновлено
Шольц принял отставку главы минобороны Германии Ламбрехт
13:29
У Путина отреагировали на удар по дому в Днепре и пригрозили последствиями поставки Украине танков
13:09
Три украинских теннисистки вышли во второй раунд Australian Open
13:09
Учеба в Беларуси. Воздушные силы Украины пока не видят угрозы
12:59
В Италии задержали вожака мафии "Коза ностра", скрывавшегося 30 лет
12:48
В Воздушных силах оценили вероятность высадки российского десанта в Киеве
12:47
Эксклюзив
Тайвань открыл целый ряд благотворительных программ для Украины, - нардеп Княжицкий
12:42
В результате удара РФ по многоэтажке в Днепре погиб заслуженный тренер Украины по боксу
12:36
18 млрд евро для Украины: первый транш макрофинансовой помощи поступит уже на этой неделе
12:33
Эксклюзив
Действия властей Грузии по Саакашвили можно расценивать как пытки, - грузинский политолог Васадзе
12:29
Польша уверена, что Германия скоро одобрит отправку Leopard в Украину
12:13
OPINION
Медведчук из Москвы взялся "кошмарить" украинцев
11:35
Рабочая неделя в Украине началась со значительного дефицита в энергосистеме, аварийные отключения применены в пяти областях, - Укрэнерго
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV