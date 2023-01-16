Россияне вывезли в Крым не менее 6 тыс. детей с временно оккупированных территорий - правозащитница Рашевская

Об этом в комментарии Укринформу рассказала юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.

"С начала полномасштабного вторжения до конца 2022 года Крым принял на так называемый отдых по меньшей мере шесть тысяч детей из "новооккупированных украинских территорий". При этом значительное количество детей размещали даже не в летних лагерях, а в специальных кадетских корпусах и училищах военного направления" ", – рассказала Рашевская.

Она, в частности, отметила, что родителям этих детей, особенно на временно оккупированной Херсонщине, угрожали: либо они добровольно отдают детей в отряды так называемой Юнармии, либо их вывозят в "лагерь" в Крым.

"В Крыму в прошлом году "внезапно" появились дополнительные места в школах, детских садах. То есть после полномасштабного вторжения оккупанты готовились, чтобы принимать на полуострове незаконно вывезенных детей. Некоторые родители до сих пор точно не знают, где находятся их дети: в Ялте, Гурзуфе или, возможно, их депортировали в Россию", - отметила юрист.

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Кроме того, она также подчеркнула, что оккупационные органы не разглашают информацию о депортации детей из временно оккупированного Крыма в РФ.

"Однако информация на этот счет появляется. Например, один из депутатов госдумы сказал, что через Крым могли депортировать в РФ по меньшей мере 500 детей. Вероятное количество детей, которых таким образом вывезли в Россию, значительно больше", - добавила Рашевская.

В частности, по ее словам, 28 семей из временно оккупированного Крыма взяли на воспитание незаконно вывезенных из материковой Украины детей.

"Здесь следует выяснить, о каких именно семьях идет речь. О семьях украинских граждан, которые так поступили, чтобы детей не вывезли в Россию, или о россиянах", - подчеркнула юрист.

Она также рассказала, что в конце 2022 года на временно оккупированном полуострове появились "волонтерские организации", якобы ищущие родственников депортированных детей. Но на самом деле это фейковые организации, которые только создают иллюзию поиска.

"К примеру, мы выяснили, что мужчина одной "волонтерки" поощряет крымчан мобилизоваться в ряды росармии. То есть мы понимаем, что механизм поиска семей депортированных детей не работает. Нам неизвестны случаи, когда нашли родственников детей в Украине, их почему-то находят в РФ", - подчеркнула Рашевская.

7 ноября руководительница управления Секретариата омбудсмена Елена Вихор сообщала, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты похитили 6 032 ребенка.

На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики принудительно депортировали детей с инвалидностью и выселили пожилых людей из пансионата в Каховке.

По состоянию на 9 ноября было известно, что, по данным Национального информационного бюро Украины, более 10,5 тыс. детей находятся в списке депортированных и принудительно перемещенных. Однако точную цифру принудительно вывезенных из Украины детей установить невозможно.

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