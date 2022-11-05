Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.

Он отметил, что о депортации еще 34 детей заявила начальница Мирненской поселковой военной администрации Валентина Головата. Она отметила, что детей вывезли в Анапу из села Преображенка Мирненской тергромады.

"Родителям обещали вернуть детей до конца этой недели, но потом снова продлили время пребывания еще на неделю", - говорится в сообщении.

5 ноября также стало известно, что кафиры депортировали во временно оккупированный Крым с захваченной территории Херсонской области 12 воспитанников Олешковского интерната.