Россияне вывезли оккупационную администрацию из Сватова на Луганщине, - председатель ОВА Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне вывезли оккупационную администрацию из города Сватово
Об этом Гайдай сообщил в telegram.
"Мы еще ближе к Сватову: оккупанты вывезли из оккупированного города "ленееровскую" администрацию. Крысы побежали, рашисты уже чувствуют приближение ВСУ, поэтому собирают награбленное и едут на Луганск", - написал Гайдай.
По его словам, украинские военные за минувшие сутки отразили наступления в районы Стельмаховки и Белогоровки, а россияне продолжают обстреливать недавно освобожденные населенные пункты и применяют иранские дроны и рактенные комплексы С-300.
"Пока все стабильно. Отразили наступление и в Стельмаховке, и так же в Белогоровке. Россияне постоянно обстреливают населенные пункты, которые были недавно деоккупированы. По Невскому и Макеевке бьют постоянно. Иногда и танки пытаются где-то прорваться", - рассказал Гайдай.
- 21 декабря Гайдай заявил, что ВСУ закрепились в Белогоровке и имеют успех от Сватова до Кременной .
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