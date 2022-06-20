Россияне вывезли на свою территорию более 1 млн украинцев, - Верещук
Российские оккупанты депортировали на территорию РФ 1,2 млн. граждан Украины
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает Укринформ .
"У меня есть цифра, сколько депортировано в общем, и она несколько отличается от той, которую предоставила российская сторона. Российская сторона никогда не говорит правду… Они говорят о почти 2 млн человек. Данные разведки свидетельствуют о том, что это примерно 1 млн 200 тыс. . людей", - сказала Верещук.
Она добавила, что 240 тысяч из них – дети, в том числе 2 тысячи сирот.
- Ранее Верещук заявила, что в плену у россиян находятся более 1,5 тыс. гражданских украинцев
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