Россияне вывезли из Луганщины около 100 тыс. тонн зерна, - Гайдай
Оккупанты похитили из Луганщины около 100 тыс. тонн зерна - сверх двухлетней потребности области, последняя компания не началась
Об этом глава Луганской ОВ Сергей Гайдай написал в телеграмме.
"По данным Министра аграрной политики и продовольствия, из Луганской области россиянами вывезено около 100 тыс. тонн зерна. В элеваторе, уничтоженном в апреле в Рубежном, хранилось еще 30 тыс. тонн", - отметил он.
До 24 февраля годовая потребность в зерне в Луганской области составила 60 тыс. тонн, в 2014 вместе с оккупированными территориями - 240 тыс. тонн. Однако более 90% земли для аграриев находились на севере области, которую россияне захватили в 2022 году и где продолжаются бои. Эти территории снабжали зерновыми всю область и до 2014 года. Сейчас Луганщина – единственный регион Украины, где не началась посевная.
"100 тысяч тонн - это только проверенные данные. Сколько на самом деле пока неизвестно. Еще 30 тысяч тонн зерна уничтожено в Рубежном. Это больше, чем двухлетняя потребность Луганщины. Хлеба нет сейчас и пока не предвидится в будущем. Россияне оставляют украинцев на оккупированной территории". на грани голода", - подчеркнул глава ОВА.
В эфире телеканала "Эспрессо" первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что россияне украли на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей и вывезли в РФ около 400 тыс. тонн зерна. Из каждого региона было вывезено 80-100 тыс. тонн.
"Такое поведение настораживает. Ведь может быть аналогичная ситуация и с новым урожаем. И тогда просто может возникнуть физический недостаток продовольствия для питания украинцев на этих территориях… Если это будет продолжаться и будут вывозиться не запасы, а то, что там было оставлено для питания в нового урожая, может появиться угроза голода", – отметил Тарас Высоцкий.
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