Россияне вывезли из Херсона в Крым 12 воспитанников детского интерната
Оккупанты депортировали во временно оккупированный Крым с захваченной территории Херсонской области 12 воспитанников Олешковского интерната
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в telegram.
"Оккупационные власти Херсонщины продолжают нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид и депортирует детей Украины на временно оккупированную территорию АР Крым", - написал Лубинец.
Стало известно, что омбудсмен получил проверенную информацию об очередном вывозе питомцев коммунального учреждения "Олешковский детский дом-интернат" в возрасте от 9 до 17 лет в клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе.
Лубинец отметил, что такие преступные действия россияне подтверждают своими несуразными приказами. Также он обнародовал фото этого приказа, согласно которому 12 детей вывозят в Крым.
Уполномоченный Верховной Рады обратился в правоохранительные органы по поводу фиксации очередного преступления РФ.
- В конце июля в украинском МВД сообщали, что в Россию принудительно вывезли по меньшей мере 5 600 детей. В Украине создается механизм их возвращения.
- Ювенальные прокуроры сообщают, что с 24 февраля по 3 октября в Украине погибли 416 детей.
- 3 октября правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал, что Россия вывозит из Украины детей, чтобы отдать их на воспитание в "идеологически правильные" семьи.
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