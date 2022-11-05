Россияне вывезли из Херсона в Крым 12 воспитанников детского интерната

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в telegram.

"Оккупационные власти Херсонщины продолжают нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Незаконный директор детского учреждения совершает открытый геноцид и депортирует детей Украины на временно оккупированную территорию АР Крым", - написал Лубинец.

Стало известно, что омбудсмен получил проверенную информацию об очередном вывозе питомцев коммунального учреждения "Олешковский детский дом-интернат" в возрасте от 9 до 17 лет в клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе.

Лубинец отметил, что такие преступные действия россияне подтверждают своими несуразными приказами. Также он обнародовал фото этого приказа, согласно которому 12 детей вывозят в Крым.

Уполномоченный Верховной Рады обратился в правоохранительные органы по поводу фиксации очередного преступления РФ.

В конце июля в украинском МВД сообщали, что в Россию принудительно вывезли по меньшей мере 5 600 детей. В Украине создается механизм их возвращения.

Ювенальные прокуроры сообщают, что с 24 февраля по 3 октября в Украине погибли 416 детей.

3 октября правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал, что Россия вывозит из Украины детей, чтобы отдать их на воспитание в "идеологически правильные" семьи.

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