Россияне вывезли из Чернобаевки всю технику

Соответствующие фото в твиттере опубликовал OSINT-аналитик Тим Эрхарт.

На снимках спутника видно, что на территории аэропорта остались только перерытые окопы. В них российские захватчики пытались скрыть от ударов ВСУ свою технику.

Defence Express пишет, что аэродром в Чернобаевке был важным командным пунктом для оккупантов. Также издание отмечает, что каждый из окопов на снимках рассчитан на машину связи или на командно-штабную машину на базе КамАЗа.

По словам издания, эти изменения означают, что из Чернобаевки россияне вывели штаб командования группировки, а также, вероятно, часть подразделений, которые занимались охраной объекта.

Британская разведка 29 октября сообщила , что обнаружила признаки бегства российских оккупантов из Херсона.

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