Россияне вывезли из Чернобаевки всю технику
В сети опубликовали спутниковые снимки, на которых видно, что россияне вывезли с аэродрома в Чернобаевки возле Херсона всю свою технику
Соответствующие фото в твиттере опубликовал OSINT-аналитик Тим Эрхарт.
На снимках спутника видно, что на территории аэропорта остались только перерытые окопы. В них российские захватчики пытались скрыть от ударов ВСУ свою технику.
Defence Express пишет, что аэродром в Чернобаевке был важным командным пунктом для оккупантов. Также издание отмечает, что каждый из окопов на снимках рассчитан на машину связи или на командно-штабную машину на базе КамАЗа.
По словам издания, эти изменения означают, что из Чернобаевки россияне вывели штаб командования группировки, а также, вероятно, часть подразделений, которые занимались охраной объекта.
- Британская разведка 29 октября сообщила , что обнаружила признаки бегства российских оккупантов из Херсона.
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