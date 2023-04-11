Россияне вывезли из библиотек временно оккупированной Донецкой области 9,5 тыс. книг на украинском языке
Россияне вывезли из библиотек временно оккупированной Донетчины 9,5 тыс. книг на украинском языке. Учителя-коллаборанты формируют перечень "экстремистской" литературы
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"В лучших традициях нацистов враг пытается уничтожить сознание населения на временно оккупированных землях. Так, на захваченных землях Донетчины вывезли из библиотек 9,5 тыс. книг на украинском языке", - говорится в сообщении.
"В список "экстремистской литературы" попали книги Владимира Вятровича, Вахтанга Кипиани, Оксаны Забужко, братьев Капрановых", - добавили в ЦНС.
Там отметили, что список подлежащих изъятию книг формируют учителя, которые согласились сотрудничать с оккупантами.
- Ранее РФ выделила 360 млн рублей на российские книги на временно оккупированных территориях.
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