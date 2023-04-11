Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"В лучших традициях нацистов враг пытается уничтожить сознание населения на временно оккупированных землях. Так, на захваченных землях Донетчины вывезли из библиотек 9,5 тыс. книг на украинском языке", - говорится в сообщении.

"В список "экстремистской литературы" попали книги Владимира Вятровича, Вахтанга Кипиани, Оксаны Забужко, братьев Капрановых", - добавили в ЦНС.

Там отметили, что список подлежащих изъятию книг формируют учителя, которые согласились сотрудничать с оккупантами.